Pontedassio: giovedì prossimo via alle festività con il 'Borgo di Natale' per grandi e piccini

Giovedì prossimo, nel giorno dell’Immacolata l’amministrazione comunale di Pontedassio celebra la tradizione dell’inizio delle festività natalizie con Il Borgo di Natale, una festa per grandi e bambini.

Dalle 14.30 la piazza del paese si animerà grazie a colorati folletti, dolci fatine e simpatici trampolieri che truccheranno i bambini. Seguiranno lo spettacolo di Fortunello e Marbella e una ricca merenda preparata dai volontari della Proloco di Pontedassio. Babbo Natale in persona è in arrivo dal Polo Nord a bordo del suo trenino per passare nelle frazione di Bestagno, Villa Viani e Villa Guardia e portare i bambini alla festa.

“Il via alla magia del Natale lo daranno i bambini con la partecipazione all’accensione dell’albero di Natale sulla piazza, mentre invece le vie dei paesi verranno addobbate con ghirlande non luminose per contenere il consumo dell’energia elettrica” dichiara l’assessore Benedetta Papone.

Il calendario delle manifestazioni natalizie prevede inoltre venerdì 23 dicembre alle 21 l’esibizione canora della soprano Cinzia Ravotto nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita di Pontedassio e venerdì 26 dicembre nella chiesa parrocchiale di Villa Viani il concerto dell’orchestra Note Libere formata da talentuosi giovani che suonano il violino.