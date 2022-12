Rinnovato il Direttivo provinciale della Fipe, Federazione dei Pubblici Esercizi: Enrico Calvi confermato presidente provinciale

L’Assemblea elettiva della FIPE Provincia di Imperia si è riunita per rinnovare il Direttivo provinciale. Presidente provinciale è stato riconfermato Enrico Calvi del ristorante Salvo Cacciatori di Imperia.

Fanno inoltre parte del nuovo Direttivo Andrea Di Baldassare (DB & P Sncdi Sanremo), Tommaso Osella (Kursaal srl Bordighera), Gualtiero Maragni (Morgana Srl di Sanremo), Fabio Viale (Bagni Bianca sas di Diano Marina), Maurizio Guglielmone (Bagni l’Angolo di San Bartolomeo al Mare), Samuele Maio (Mama di Dolcedo), Romolo Giordano (AmareaSrl di Bordighera), Alessandro David (Ristorante San Giuseppe di Ventimiglia) e Gianni Calleri (San Marco Leo Srl di Bordighera).

Sottolinea il presidente provinciale Fipe Enrico Calvi: “Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno voluto confermare. Abbiamo passato anni molto difficili e ora affrontiamo un periodo di grandi incertezze. Dare una continuità era importante, ma si è anche voluto fare entrare in Consiglio dei giovani. In questo modo il Direttivo è ora formato da imprenditori di esperienza, che hanno affrontato con grandi capacità il periodo pandemico e da giovani imprenditori, che, con coraggio, si sono impegnai per affrontare le sfide del futuro. Confidiamo, comunque, in un impegno comune da parte di tutti i colleghi, che vorranno dare il loro apporto, anche attraverso la creazione di tavoli di lavoro”.