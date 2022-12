Incassi super anche a novembre per il Casinò di Sanremo: con 3,2 milioni sfiorata quota 40 in attesa di dicembre

Continua la straordinaria stagione del Casinò di Sanremo che, con un eventuale dicembre super positivo, potrebbe superare ogni più rose aspettativa di incasso (fatta a inizio 2022), quando il tetto dei 35/36 milioni sembrava irraggiungibile.

Con 3 milioni e 244mila euro incassati nel mese di ottobre e aver sfiorato i 40 milioni, un dicembre scintillante come sembra (viste le prenotazioni alberghiere), potrebbe avvicinare la casa da gioco matuziana ai 45 milioni del 2019 che, al momento, rappresentano il record degli ultimi anni pre pandemia. Un successo che, ovviamente, deve essere ponderato con il netto aumento delle bollette che non ha risparmiato il Casinò ma che per ora fa sorridere il Cda dell’azzardo matuziano.

Andiamo con ordine e analizziamo i numeri del mese di novembre. I giochi francesi, con attiva solo la roulette, hanno incassato 222.565 euro, non raffrontabili con lo stesso periodo dello scorso anno quando i giochi erano chiusi per lo sciopero che era stato allora indetto dai sindacati. Il totale dei primi 11 mesi per i giochi francesi è comunque ampiamente positivo raggiungendo 2 milioni e 172mila euro, ben 936mila in più del progressivo 2021 (il 75,78% in più).

Spostiamoci ai giochi americani, che hanno visto incassare 167mila euro al Black Jack, 216mila alla Fair Roulette e 59mila al Punto Banco Mini per un totale di 446mila euro, con percentuali superiori al novembre 2021 non riportabili per lo stesso motivo dei giochi francesi. Il progressivo incasso dei primi 11 mesi dell’anno per i giochi americani arriva 3,8 milioni di euro, circa 900mila in più del 2021.

Anche il Poker ha prodotto ottimi incassi con l’Ultimate che ha raggiunto quota 65mila (il 116% in più dell’anno scorso), con il Cash Game a 16mila e i tornei con 22.800 pe run totale di 105mila euro, il 230% in più del 2021. Anche il progressivo annuale del Poker è in netta risalita a quota 2 milioni 134mila euro, il 169% in più dello stesso periodo dell’anno precedente.

Inutile sottolineare come, anche nel mese di novembre, l’hanno fatta da padrone le slot machine che hanno incassato 2 milioni 472mila euro, il 30,85% in più del 2021. Nel progressivo le slot hanno raggiunto i 31 milioni 237mila euro con un +94,76% dell’anno scorso.

Il totale degli incassi, quindi, raggiunge 39 milioni 356mila euro, rispetto ai 20 milioni 384mila (ovviamente condizionati dalle chiusure per il Covid) del 2021 con un segno positivo del 107,44%. Analizzando le presenze nella sala da gioco matuziana, il mese di novembre regala ancora segni positivi: ai giochi tradizionali sono entrati in 7.207, quasi 2.000 in più del 2021 (il 291%). Alle slot sono stati 3.236, ovvero 238 in più dell’anno scorso (8%). In totale le presenze sono state 10.443, rispetto alle 5.603 del 2021 (+116%). Da aggiungere 593 presenze per il poker. Nel progressivo sono stati in totale 158.899 i clienti entrati, ovvero 86.394 in più dell’anno scorso (157%).

Ora fari puntati sul mese clou dell’inverno (insieme al periodo Festival), che vedrà al Casinò anche molti appuntamenti per gli spettacoli che, soprattutto nei giorni di fine anno, porteranno molti turisti nelle sale.