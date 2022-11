Sanremo: chiuso il nodo luminarie, appalto da 170 mila euro a una ditta di Varese

Dopo alcuni giorni di apprensione si è chiusa, almeno per quest’anno, la pratica per l’assegnazione del servizio luminarie per il periodo natalizio e sino alla settimana del Festival.

Dopo la gara d’appalto annullata per via di irregolarità tecniche, il Comune di Sanremo, per evitare di lasciare la città al buio durante le feste, ha affidato in via diretta l’incarico alla ditta di Varese ‘Tatì Creations’, la stessa che aveva già svolto il servizio e, tra l’altro, l’unica ad aver presentato un’offerta in sede di bando. L’importo ammonta a 172 mila euro e comprende la fornitura e l’installazione delle luminarie che abbelliranno la città per due mesi.



Per far fronte all’emergenza energetica il Comune ha stabilito un periodi di spegnimento che andrà da dopo l’Epifania e sino all’inizio della settimana festivaliera.