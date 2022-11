Dicembre di festa a Sanremo tra fuochi d'artificio, ambientazioni per i bambini e il concerto di Capodanno con Irene Grandi

Tutto pronto per vivere l'atmosfera del Natale a Sanremo con divertenti novità, come quelle dedicate ai più piccoli ai quali è rivolta principalmente la favola natalizia, e il ritorno del concerto in piazza per Capodanno con la partecipazione di un'artista d'eccezione: Irene Grandi.

Irene Grandi, una delle voci femminili italiane più importanti che ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, regalerà a Sanremo un concerto davvero suggestivo: la sua musica spazia da rap al pop, dal jazz al rock, dal blues al soul. Preceduta da un disk jockey (alle 22), si esibirà a Pian di Nave dalle 22.30 accompagnando il pubblico con grandi successi sino a mezzanotte, quando l'anno nuovo verrà salutato dallo spettacolo dei fuochi d'artificio a Porto Vecchio.

La grande festa di Capodanno continuerà con gli auguri di buon anno di Irene Grandi. La musica poi proseguirà con un dj set sino alle 2. Gli eventi natalizi organizzati dall'assessorato al turismo guidato da Giuseppe Faraldi si snodano dal 3 dicembre al 6 gennaio e rendono Sanremo la destinazione ideale per trascorrere il periodo più magico dell'anno.

"Il calendario delle natalizie - dichiara il sindaco Alberto Biancheri - chiude un anno importante dal punto di vista turistico. Sanremo si presenta a cittadini e turistici come una città viva, ricca di iniziative tra cui il grande ritorno del concertoin piaz za e lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Ai cittadini e a tutti coloro che soggiorneranno nella nostra città in questo periodo, l'augurio di vivere appieno l'atmosfera natalizia".

"Sanremo - spiega l'assessore Faraldi - propone una programmazione in cui sono i bambini, e quindi le famiglie, a ricoprire un ruolo importante. Per i più piccoli sono stati organizzati appuntamenti interattivi, che permettono loro di partecipare direttamente al gioco. Non mancheranno eventi più tradizionali che rappresentano ormai appuntamenti fissi come concerti, sfilate musicali, performance. E poi spazio alle luminarie, alla pista di pattinaggio, al luna park che sapranno rendere davvero magico il Natale, per chiudere in grande stile con gli appuntamenti di Capodanno".

Tra le novità per i più piccoli, spicca "Un mondo di avventure": quattro avventure interattive per bambini (Compagnia S. Giorgio e II Drago). Si tratta di appuntamenti in costume, con vestizione di tutti i bambini partecipanti e alcuni genitori da ‘antagonisti’, che si sviluppano con il seguente calendario: il 22 dicembre ‘Harry Potter: Natale ad Hogwarts’; il 23 dicembre ‘Natale alla fabbrica di cioccolato', il 28 dicembre ‘Entriamo in un mondo incantato’; il 6 gennaio ‘Epifania. La Befana arriva in città’ (in piazza Borea d'Olmo e in centro città).

Anche la Pigna si veste a festa con ‘Natale nella Pigna’ che rivolge l'attenzione soprattutto ai più piccoli: laboratori creativi, allestimenti natalizi collettivi, giochi di gruppo con Elfi, villaggi natalizi, mercatini per bambini, concerti corali e cioccolata calda per i più piccoli ! Il programma prende il via sabato 3 dicembre in piazza Santa Brigida con la realizzazione di cassette natalizie con all'interno un villaggio di Natale, letture e giochi di gruppo. Secondo appuntamento, sabato 10 dicembre con i laboratori per la creazione del villaggio di Babbo Natale e il mercatino del bambino (ex chiesa Santa Brigida). Ultimo appuntamento, sabato 17 dicembre con il Babbo Natale, un set di foto natalizie, l'esposizione delle cassette (ex Chiesa di Santa Brigida) e l'Happy Chorus in attesa della premiazione delle cassette più votate.

A creare la tipica atmosfera incantata, non mancheranno la pista sul ghiaccio sul solettone di piazza Colombo (dal 1° dicembre all'8 gennaio 2023) e l'albero di Natale in piazza Borea d'Olmo, molto amato da grandi e piccini. Le vie e le piazze di Sanremo saranno illuminate alternativamente da affascinanti attrazioni quali luminarie, installazioni a terra e particolari creazioni di luci (lampadari 3D, cascate e archi sugli edifici).

Le luci (lampade led, nel segno del risparmio energetico) saranno accese dal 7 dicembre e spente dopo l'Epifania, per essere riaccese in occasione della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana (le installazioni a carattere natalizio saranno sostituite con quelle a tema musicale). Sanremo accenderà le luci natalizie all'imbrunire e verranno spente all'una di notte, un'ora prima dello scorso anno in chiave di risparmio energetico. Ma Sanremo si illumina anche con il Luna Park, il parco divertimenti invernale che rimarrà aperto sino all'8 gennaio (piazzale Carlo Dapporto). Non mancheranno sfilate musicali, performance itineranti, concerti e musica con brani tradizionali tipici di questo periodo.

Il costo delle manifestazioni natalizie si aggira intorno ai 100mila, compresi i fuochi d'artificio mentre il concerto di fine anno costerà intorno ai 75mila. Da aggiungere circa 140mila euro per le luminarie, il cui costo è comprensivo del noleggio, l'installazione e anche la bollettazione che sarà a carico della ditta incaricata, la 'Tati Creation' che aveva partecipato al bando. Da evidenziare che parte dei costi saranno sopportati anche dal Casinò di Sanremo (30mila euro) e dal Tavolo del Turismo (20mila).

Il calendario nel dettaglio:

- dal 3 al 23 dicembre, portico Palafiori: esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell'istituto Ruffini-Aicardi

- 3, 10, 17 dicembre, Pigna: Natale nella Pigna. Il programma - a cura dell'associazione culturale AKVO, Pigna Mon Amour e Happy Chorus -prende il via sabato 3 dicembre in piazza Santa Brigida con la realizzazione di cassette natalizie con all'interno un villaggio di Natale, letture e giochi di gruppo. Secondo appuntamento, sabato 10 dicembre con i laboratori per la creazione del villaggio di Babbo Natale e il mercatino del bambino (ex chiesa Santa Brigida). Ultimo appuntamento, sabato 17 dicembre con il Babbo Natale, un set di foto natalizie, l'esposizione delle cassette (ex Chiesa di Santa Brigida) e l'Happy Chorus (a cura di Sanremo Musica 2000) in attesa della premiazione delle cassette più votate. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15 alle 20.

- 8 dicembre, piazza Borea d'Olmo: coro Gospel (The Gospel Light Vocal Ensemble, ore 17.30)

- 8, 18, 24, 28 dicembre, centro cittadino: performance luminose itineranti "Sanremo accende il Natale": 5 spettacoli itineranti con personaggi onirici ispirati al mare e ai pianeti animeranno le strade del centro coinvolgendo il pubblico. 8 dicembre: farfalle luminose proporranno una scenografia unica e d'impatto; 18 dicembre: spettacolo con l'Oracolo, per una performance di circo contemporaneo davvero suggestiva; 24 dicembre: invasioni lunari, performance unica in Italia ispirata a creature marziali; 28 dicembre: spettacolo con Dama Bianca e le Meduse, ispirate alle creature marine per un omaggio al mare (associazione Le Muse Novae).

- 11, 29 dicembre, piazza Cassini e centro: concerto Corpo Banditistico e Orchestra Note Libere

- 16, 17, 18, 19 dicembre, centro cittadino: concerti per pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000): 16 dicembre, Note Senza Confini (concerto strumentale), 17 dicembre Christmas Dreams (coro coccole d'armonia e giovani fisarmonicisti), 18 dicembre L'incanto del Natale di Happy Chorus, 19 dicembre Herad Melodies are Sweet (strumenti vari).

- 18, 23, 30 dicembre, Palafiori (portico), ore 16: Swing Corner of Christmas, direzione artistica Freddy Colt; 18 dicembre: "Swing & Soda", Luciano Capurro & Friends; 23 dicembre: "Demo Bruzzone's Songbook" (Freddy Colt Swingtet); 30 dicembre "From Broadway to Jazz" (Ines Aliprandi Quartet).

- 22, 23, 28 dicembre, 6 gennaio, piazza Borea d'Olmo e centro: Un mondo di avventure": 4 avventure interattive in costume per i bambini (Compagnia S. Giorgio e II Drago). Si tratta di appuntamenti in costume, con vestizione di tutti i bambini partecipanti e alcuni genitori da "antagonisti" che si sviluppano con il seguente calendario: il 22 dicembre "Hanry Potter: Natale ad Hogwarts"; il 23 dicembre "Natale alla fabbrica di cioccolato"; il 28 dicembre "Entriamo in un mondo incantato"', il 6 gennaio "Epifania. La Befana arriva in città" (in piazza Borea d'Olmo e in centro città).

- 23, 30 dicembre, 5 gennaio, centro: parate musicali natalizie, banda Canta e Sciuscià

- 24 dicembre, piazzale Vesco: Babbo Natale viene dal mare, ore 10.30 (Canottieri Sanremo)

- 27 dicembre, piazza Borea d'Olmo: esibizione musicale "Souvenir d'Italy": brani anni Cinquanta, Sessanta e brani scritti da grandi autori della canzone italiana come Domenico Modugno, Renato Carosone, Fred Buscaglione, ecc 27 dicembre, chiesa Santa Brigida: gruppi musicali del ponente ligure, ore 20 31 dicembre, Pian di Nave: dalle 22 intrattenimento con disk jockey, dalle 22.30 a mezzanotte concerto di Irene Grandi, poi spettacolo pirotecnico sul porto Vecchio. Dopo i fuochi, gli auguri di buon anno di Irene Grandi e dj set sino alle 2.