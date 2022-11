A Bordighera torna Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica green dedicata alle "Creature grandi e piccole" (Foto e video)

Da venerdì a Bordighera prenderà il via la diciassettesima edizione del “Ponente International Film Festival”, rassegna cinematografica green dedicata all'ambiente e alle "Creature grandi e piccole". Sei giornate di proiezioni per un totale di 9 film, 14 cortometraggi e 13 ospiti.

“La città di Bordighera saluta con vero piacere la nuova edizione del Ponente International Film Festival, rassegna di immagini, talenti e storie che raccontano e indagano il rapporto tra l’uomo e la natura. Moltissime sono le sfumature di un tema così universale — l’armonia, la conflittualità, il rispetto, l’indifferenza -, ma tutte pongono interrogativi sul futuro della Terra, a cui nessuno può sottrarsi: non gli adulti, che oggi devono compiere scelte di tutela e sostenibilità, e non i ragazzi, che del domani saranno i protagonisti. Il Ponente International Film Festival, attraverso la suggestione del linguaggio cinematografico, chiede a tutti noi risposte urgenti; è questo, io credo, il suo più importante valore. All’Associazione Culturale 'La Decima Musa' ed alla sua presidente Alessandra Cinzia Mondini i più sinceri complimenti per l’impegno e l’entusiasmo ed i più sentiti auguri di grande successo”, dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Svelati gli ospiti di rilievo nazionale e i film in programma alla presenza del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. Vi saranno Alessandro Rak, Maria Lodovica Marini, Nerio Bergesio, Alida Cappellini, Brando Quilici, Alessandro Bisegna, Emanuele Caruso, Lino Damiani, Annaluce Licheri, Augusto Venchi, Emannuele De Santis, Laura Cafiero e Mariella Troccoli. “Cultura, identità territoriale ma anche sociale sono gli spunti per i temi, multiformi ma sempre più intrecciati, affrontati dal Ponente Film Festival. Parleremo di ‘Creature grandi e piccole’, di desertificazione, mutamenti climatici, ma con lo sguardo rivolto al rapporto fra l’uomo e la natura, l'uomo e la fauna che di questa natura è parte integrante ed essenziale. E che spesso, troppo spesso, è così maltrattata“ - dice Alessandra Cinzia Mondini, presidente dell’associazione culturale onlus "La Decima Musa", durante la presentazione della diciassettesima edizione del Ponente International Film Festival, avvenuta oggi al Caffè Bistrot Buga Buga, in corso Italia 13 a Bordighera.

Desertificazione, mutamenti climatici, il rapporto fra l’uomo e l’ambiente e tra l'uomo e la fauna, che di questo mondo è parte integrante ed essenziale, eppure troppo spesso maltrattata. Sono alcuni dei temi affrontati dalla diciassettesima edizione del Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra e organizzata dall'associazione culturale onlus La Decima Musa con il contributo di Mibact — Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria e la città di Bordighera. Si svolgerà dal 2 al 7 dicembre a Bordighera, in due location: il gioiello liberty del Cinema Olimpia e il Multisala Zeni. Il filo conduttore è lo stesso delle ultime due edizioni: «Creature grandi e piccole», ossia la salvaguardia dell'ambiente e dci suoi abitanti più fragili e indifesi. L’ingresso sarà libero, al mattino per le scuole e alla sera per tutti.

Torna inoltre il concorso riservato agli studenti, “Critici in erba” ma ci sarà anche un altro nuovo concorso: “Liguria in corto”, che avrà una giuria di esperti: Annaluce Licheri, avvocato, docente e vicepreside della Fondazione Film Commission Genova e Liguria; Augusto Venchi, patron dei cinema Olimpia e Zeni, una passione ereditata dai genitori; Emanuele Desantis, giovane scrittore, attore, tecnico video e regista; Laura Cafiero, produttrice audiovisiva e cinematografica, dalla lunga e prestigiosa carriera (film e documentari spesso a sfondo sociale) improntata alla ricerca della qualità; Lino Damiani, grande amico del Festival, con alle spalle una lunga e variegata esperienza come attore, docente, regista e storico del cinema; Maria Giuseppina Troccoli, già direttrice del Dipartimento Cinema e Audiovisivo del Ministero per i Beni, per le Attività Culturali e il Turismo, con cui continua a collaborare, quale consulente; Nerio Bergesio e Maria Lodovica Marini, produttori e registi, organizzatori e creatori di spazi culturali dedicati al cinema, con particolare attenzione ai giovanissimi. Con il loro “Il morso del Ramarro” stanno raccogliendo un grande successo di critica e pubblico.

Nel corso delle sei giornate saranno proiettati, in totale, nove film, con un parterre di tredici ospiti: Alessandro Rak con una lezione su La sceneggiatura per i film d’animazione (il 2 dicembre, Cinema Olimpia, alle 11,30, riservato alle scuole), la regista Maria Lodovica Marini e il produttore Nerio Bergesio de Il morso del ramarro (il 2 dicembre, Cinema Zeni, alle 19), il regista Brando Quilici de "Il ragazzo e la tigre" (il 3 dicembre al Cinema Olimpia alle 20.30), l'attore Afessandro Bisegna, protagonista de "Il ragazzaccio" di Paolo Ruffini (il 5 dicembre al Cinema Olimpia alle 10, riservato alle scuole), Emanuele Caruso, regista di "A riveder le stelle" (il 5 dicembre al Cinema Olimpia alle 20,30), Lino Damiani con un approfondimento sul capolavoro "I soliti ignoti" in occasione del centenario di Vittorio Gassman (il 6 dicembre, Cinema Olimpia alle 11,30, riservato alle scuole), Alida Cappellini con intervento "La professione di scenografo" (il 7 dicembre al Cinema Olimpia, alle 11,30, riservato alle scuole) Tre di loro (Tano Damiani, Marta Lodovica Manni, Nerto Bergesio) sono anche giudici del concorso Liguria in corto, insieme ad Annaluce Licheri, Augusto Venchi, Emanuele De Santis. Laura Cafiero, Mariella Troccoli.