All'Eima di Bologna la Pezzolato Spa di Envie ha presentato le sue eccellenze (Foto e Video)

All'Eima di Bologna, l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, era presente con uno stand dedicato e i propri prodotti di eccellenza anche la Pezzolato Spa di Envie.

Dal 1976 l'azienda si occupa di cippatori e impianti per la produzione di legna da ardere, tra i leader in Europa. Oggi occupa circa 130 dipendenti e si estende su una superficie di 55mila metri quadri dove si producono le due linee di produzione, Greenline e Redline. Una forte vocazione per la meccanica che guida la progettazione e la costruzione di tutte le macchine, l’attenzione prestata alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo, sono alla base del crescente successo aziendale.

Nella rassegna bolognese sono stati presentati diversi degli ultimi prodotti "Made in Pezzolato". Tra questi il top di gamma: l'All Road. Nell'intervista Giacomo Puppo, direttore commerciale Pezzolato, ci presenta l'azienda enviese e le ultime novità esposte all'Eima.