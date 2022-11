Sanremo: successo per il Corso GAE (Guide Ambientali Escursionistiche) a cura dello Studio Aschei e CNA Imperia

Oggi presso CNA Imperia nella sede di Sanremo si è tenuta la dodicesima lezione del corso di abilitazione per Guide Turistiche Ambientali Escursionistiche GAE con due docenti di altissima levatura.



"La mattina - si spiega nella nota - la lezione magistrale dell’Ingegnere chimico per l’ambiente e la sicurezza Antonella Fabri, che conta collaborazioni nazionali come esperta in molti ambiti, dall’energia alle tematiche ambientali ed è anche vicepresidente dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali. Nel pomeriggio una lezione di tutt’altro argomento, ma sempre affascinante tenuta dal cartografo Giovanni Pazzano. Cartografo dei borghi liguri Pazzano disegna splendide e dettagliate mappe dei luoghi con i toponimi raccontati dagli anziani del posto. Carte e mappe uniche disegnate in modo tale da diventare opere d’arte e prodotti del territorio. Dai racconti dei nonni nasce la mappa con i nomi dei posti e dei luoghi così come vengono chiamati dalle persone del posto e anche il perché vengono chiamati così. Due lezioni che hanno affascinato gli allievi che diventeranno le miglior Guide GAE di Liguria perché il corso organizzato da Studio Aschei e CNA Imperia è pieno di docenti capaci e appassionati della loro materia.

“Abbiamo da sempre puntato sulla qualità dell’insegnamento e sulla capacità dei docenti. Tutto il resto è noia – spiega Luca Aschei -. Se non hai docenti capaci a trascinare gli allievi e docenti che amano la loro materia tutto è inutile. Il nostro metodo è semplice e determina il successo dei nostri corsi e la preparazione dei nostri allievi: prendiamo i docenti migliori e collaboriamo con i migliori. CNA Imperia per noi è l’associazione migliore. I nostri docenti si presentano da soli con i loro curricula e sono professionisti super esperti”.



“Oggi qui a Sanremo – aggiunge Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia -, nella nostra sede abbiamo ascoltato con interesse e molto apprezzato Antonella Fabri uno tra i migliori ingegneri italiani in ambiente e sicurezza che ci ha parlato di come affrontare gli spazi aperti in sicurezza per noi e per i molti turisti che calcano i nostri sentieri. Seguendo i dettami della normativa, ma soprattutto imparando ad avere ben chiaro cosa significa ambiente e sicurezza si lavora bene. Il pomeriggio poi ci fatto conoscere un artista cartografo amante dei nostri borghi e ci ha permesso di conoscerli ancora meglio, sotto un nuovo aspetto”.



“Sono sempre benvenuti docenti così qui da noi in CNA – conclude Vazzano -, docenti che mettono l’amore prima di tutto e docenti che lavorano con il cuore, così come noi facciamo ogni giorno per i nostri associati”.

"Sono state presentate poi una serie di mappe dei paesi dell’entroterra con le storie del luogo che, abbinate alla sicurezza dell’ambiente, hanno raccontato sotto traccia la vera sostenibilità. Tutti argomenti utili alle prossime Guide Ambientali Escursionistiche che si formano a Sanremo. Nelle prossime lezioni si parlerà ancora di sostenibilità, parchi, meteo e tutto ciò che serve a diventare una Guida Ambientale Escursionista tra le più brave".

Il prossimo sabato 3 dicembre tutto il gruppo di future GAE sarà al convegno organizzato da CNA Imperia al Museo Civico di Sanremo per ascoltare i relatori su come ‘Ripensare la destinazione turistica come esperienza’.