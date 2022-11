Ventimiglia: spento poco prima della mezzanotte l'incendio alla 'Curva del Gallo' in frazione Latte

E’ stato spento in poco meno di tre ore l’incendio, divampato nella serata di ieri in frazione Latte, nella zona della 'Curva del Gallo'.

Le fiamme hanno attaccato, per cause ancora in via d’accertamento, una modesta porzione di sterpaglie e un’area boschiva ma, fortunatamente, non hanno avvicinato le abitazioni.

Per permettere le operazioni di spegnimento l'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Le due squadre di Pompieri del distaccamento ventimigliese hanno terminato il lavoro poco prima della mezzanotte.