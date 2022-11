A Sanremo 976 percettori del Reddito di Cittadinanza, ma è quasi impossibile farli lavorare per il Comune

Con l’insediamento del governo Meloni il Reddito di Cittadinanza è tornato di stretta attualità insieme a tutte le controversie che lo accompagnano. Si parla di un possibile addio dal 2024 ma, intanto, i Comuni sono alle prese con un vero esercito di percettori ai quali sembra quasi impossibile poter chiedere in cambio i lavori previsti per legge.

Qualche numero può essere utile per comprendere le dimensioni del problema. A Sanremo le domande per l’accesso al Reddito di Cittadinanza sono state 3.435, ma ne sono state accolte 976. Quanti di loro sono impegnati sul territorio? La risposta che arriva da palazzo Bellevue non lascia spazio all’immaginazione: “Si contano sulle dita di una mano”.



Sorge quindi spontaneo chiedersi il perché. “Il problema non nasce dal progetto, dalle assicurazioni o dai presidi, ma dal tutoraggio - risponde l’assessore ai servizi sociali Costanza Pireri - per essere impiegati sul territorio hanno bisogno di un tutor che dev’essere un dipendente comunale. Sto spingendo per fare dei passi avanti, ma non è semplice. Stiamo anche lavorando ad altre possibilità”.

La questione è semplice e si può chiarire con un esempio: se si manda un percettore di RdC a chiudere i cancelli dei parchi o dei cimiteri c’è la necessità di farlo accompagnare da un dipendente comunale che gli faccia da tutor e, quindi, il Comune dovrebbe inviare due persone per svolgere una mansione che certamente non necessità di un tale impiego di personale.

Ed ecco così servito il paradosso. Sanremo, come la grande maggioranza dei Comuni italiani, ha a disposizione un esercito di potenziali lavoratori che, però, non può essere impiegato sul territorio.