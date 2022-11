Sanremo: Palazzetto dello Sport, l'Amministrazione rassicura "Avviato l'iter per la sostituzione della Sicrea"

“La direzione Lavori del Palasport, affidata all’ing. Danilo Burastero, ha rilevato il ritardo della società Sicrea cantieri srl rispetto al cronoprogramma stabilito e ad essa ha formalmente contestato l’addebito. Verrà quindi avviato l’iter per la sua sostituzione con un’altra realtà di impresa, in accordo con il soggetto finanziatore Banca Iccrea”.

Sono le parole dell’Amministrazione comunale di Sanremo, in relazione ai rincari e ai ritardi (QUI) relativi al cantiere del costruendo Palazzetto dello Sport di Pian di Poma, nella città dei fiori. “Uno dei vantaggi del ricorso al leasing costruendo, infatti – prosegue - è quello che, in caso di risoluzione del contratto, il Comune non è più costretto a rifare la gara ma può richiedere al soggetto finanziatore di individuare il nuovo soggetto costruttore. La problematica è stata causata principalmente dall’aumento dei costi delle materie prime, una problematica di carattere nazionale che sta interessando tutti i cantieri e le opere in corso di costruzione. Rincari che si attestano in tutto il Paese in una fascia compresa tra il 10 e il 20%”.

“Nella fattispecie del Palazzetto dello Sport – termina l’Amministrazione – si tratta di un leasing in costruendo, formula che prevede che detto rincaro debba essere a carico dell’associazione temporanea di impresa aggiudicataria. Per arrivare a un riequilibrio finanziario dell'operazione, gli uffici tecnici con i supporti legali, possono valutare una revisione del piano economico-finanziario, ed eventualmente solo a collaudo dell’opera”.

L’amministrazione comunale, insieme agli uffici preposti, è al lavoro per arrivare in tempi rapidi alla migliore soluzione preposta, al fine di recuperare sul cronoprogramma e completare un’opera particolarmente importante per la comunità: “In quest’ottica – conclude - si è già svolto un primo vertice e un secondo incontro è calendarizzato la prossima settimana”.