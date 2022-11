Sanremo: aumento dei costi e ritardi nei lavori, nuovi problemi per il Palazzetto di Pian di Poma

L’aumento dei costi ma non solo per il futuro Palazzetto dello Sport di Pian di Poma a Sanremo, che rischia ritardi nella sua costruzione se non addirittura uno stop.

Già nei giorni scorsi la ‘Sicrea’ di Modena aveva avanzato al Comune una rivisitazione dei costi per oltre un milione di euro, a causa dei rincari delle materie prime negli ultimi tempi, un po’ come per tutti i costruttori.

Ora però, da palazzo Bellevue è stata avanzata la richiesta di allontanare il capogruppo di Sicrea Cantieri in quanto, in 300 giorni su 400 totali ha eseguito solo il 15% dei lavori. Ora il Comune, come da contratto, dovrà individuare un sostituto della Sicrea.