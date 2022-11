Sanremo: domenica prossima la prima serata del 'Super karaoke' al 'Mamely' di via Gioberti

Prima serata, domenica prossima dalle 20.30, con il ‘Super karaoke’ al Mamely ristopub di via Gioberti a Sanremo, un evento fortemente voluto da Alex Penna e Gianni Di Francesco, per poter portare in centro a Sanremo allegria e divertimento all'insegna della buona musica.

In questo periodo di bassa stagione dove molti locali chiudono per ferie, il Mamely di via Gioberti ha deciso di rilanciare, con alcune serate a base di karaoke per la clientela sanremese, utilizzando 7 mega schermi dove si potrà interagire dal posto con i cantanti sul palco e cantare insieme sulle note delle più belle canzoni italiane e internazionali.

E' necessario però prenotarsi al 3807098908 per aggiudicarsi i posti in prima fila. Al Mamely, locale completamente rinnovato e guidato dallo chef Gianni Di Francesco e dai figli Simone e Fabio, è possibile vivere un esperienza culinaria a 360 gradi, un vero e proprio inno dei sapori che rispecchiano la cultura generale italiana. Le specialità del ristorante sono senza ombra di dubbio le portate a base di carne di alta qualità, oltre che ai piatti a base di pesce, pasta fresca fatta in casa e la pizza al padellino tipica di Torino, con l'inserimento di una nuova wine list supervisionata dall'esperto Eugenio Patricelli. Per le serate karaoke della domenica ci sarà a disposizione un impianto audio e luci professionale da ‘live session’.

Previste anche importanti novità organizzative riguardanti il ‘Cantainverno’ che inizierà a dicembre con la partnership di importanti sponsor locali che si sono prestati a partecipare all'organizzazione dell'evento e di radio Intemelia di Lorenzo Devoto che è in fase di preparazione, oltre che per il Festival di Sanremo (per il quale è stato scelto proproi il Mamely come location ufficiale) a cui parteciperanno ospiti importanti e programmazioni di spessore per vivere insieme e raccontare la rassegna canora più importante d'Italia.