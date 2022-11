Bordighera: domenica prossima al Museo Bicknell, incontro dal titolo 'Botanici alle cime - Botanistes aux sommets'

Questa domenica, alle ore 16, si svolgerà al Museo Bicknell di Bordighera l’incontro “Botanici alle cime - Botanistes aux sommets”. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati per scoprire l'attività nelle Alpi Marittime dei grandi botanici in contatto con l’eclettico Clarence Bicknell e ammirare il giardino del Museo Bicknell e i suoi alberi monumentali alla luce del suggestivo impianto di illuminazione "emozionale" inaugurato nel 2018. Interverranno Marcus Bicknell che presenterà la copia fac-simile del Libro degli Ospiti in Esperanto, Graham Avery, vicepresidente della "Clarence Bicknell Association", e Claudio Littardi, curatore del giardino del Museo Bicknell, e autore di numerosi studi indispensabili per comprendere appieno la gloriosa storia botanica, agronomica e vivaistica del Ponente Ligure. A presentare e coordinare i lavori la dott.ssa Daniela Gandolfi, responsabile del Museo Bicknell e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, curatrice di numerose pubblicazioni a livello locale e nazionale sulla figura e opera di Clarence Bicknell.