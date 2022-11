Sit-in di protesta, Ventimiglia scende in piazza e chiede un centro di accoglienza per i migranti (Foto e video)

Sit-in di protesta, nel pomeriggio, a Ventimiglia per chiedere l’apertura di un centro di accoglienza per i migranti. Oltre 100 persone, tra semplici cittadini, forze sindacali dei lavoratori, esponenti di partito e associazioni di volontariato hanno preso parte alla manifestazione di protesta che si è svolta in piazza Sant’Agostino per sollecitare l'immediata riapertura.

Lo scontro tra Francia e Italia per la questione migranti e i maggiori controlli da parte delle autorità francesi alla frontiera della città di confine, sia a Ponte San Ludovico sia a Ponte San Luigi, preoccupano i cittadini che chiedono: “Rispetto per le persone in cammino. Rispetto per i residenti e i lavoratori”.

Alla manifestazione era presente anche l’ex Sindaco (e attuale Consigliere regionale, Enrico Ioculano, che ha così commentato la situazione: “La volontà è quella di aprire una riflessione sull’apertura del centro di accoglienza o di prima assistenza. C’è la necessità di mantenere l’equilibrio dei diritti tra chi è di passaggio e vive sotto i ponti e chi risiede a Ventimiglia, che ha diritto di vivere o lavorare in una città che si presenta in modo dignitoso. Dobbiamo trovare la volontà politica per la riapertura di un centro e spero che se ne possa parlare al più presto”.

Con lui anche il segretario provinciale del Pd, Cristian Quesada: “Arrivati a questo punto è chiaro a tutti che è necessario, perché a patirne è la città ma anche i migranti stessi sul piano umano. Fino a quanto il centrodestra ha governato la città con il centro aperto, la città viveva una situazione migliore di quella odierna. Come Partito Democratico abbiamo deciso di appoggiare questa iniziativa e far aprire un dialogo per la riapertura del centro”.

Presenti anche le confederazioni sindacali. Anche Antonietta Pistocco della Cisl chiede l’allestimento di un centro di accoglienza: “Noi sindacati e come Cisl Imperia lo chiediamo per queste persone che non possono essere lasciate, nel freddo dell’inverno, sotto i ponti o sul fiume Roya. Dare un ricovero per qualche a chi è in cammino ci sembra una scelta umanitaria per dare sollievo alle persone. Ma anche per la città, che ha bisogno di avere un’accoglienza decorosa per residenti e turisti. Lasciare la gente in balia di se stessa non è certo un bel biglietto da visita per la città”.

Fulvio Fellegara, segretario provinciale della Cgil: “Chiediamo a gran voce, quello che chiediamo dal 1° agosto del 2020 quando il vecchio campo è stato chiuso. Non si può non riconoscere un minimo di dignità alle persone in cammino ma anche perché è stato creato un danno a chi vive e lavora a Ventimiglia. Le attività vivono da anni i problemi per una assenza istituzionale perché le persone che continuano ad arrivare si sparpagliano per la città. Oggi è tornato d’attualità il tema ma noi lo diciamo da sempre e serve farlo in fretta e bene”.

Anche Franco Ventrella, segretario cittadino di Forza Italia concorda sull’apertura del centro: “Secondo me non è la soluzione ideale ma è quella che darebbe il minor danno, per evitare che i profughi vaghino senza meta, con un punto di riferimento. Per noi è importante che si apra il centro perché, quando era funzionante, le problematiche in città erano minori. Ed è un dato inconfutabile”.

Cristian Papini, responsabile della Caritas Intemelia: “Sarebbe una soluzione, quella del centro, ma bisogna fare in fretta perché arriva l’inverno. La situazione al momento rimane stazionaria con gli stessi numeri e le persone che, in un modo o nell’altro riesce a passare”.

Matteo Lupi, presidente della Spes: “Siamo in tanti, con le associazioni del territorio provinciale e non solo che lavorano per sopperire all’assenza del centro di accoglienza. Siamo qui per chiedere di ridare dignità alle persone in transito e un intervento per la città che è in sofferenza e deve affrontare il problema, sentendo la solidarietà delle istituzioni locali”.

Tra i presenti alla manifestazione anche Dario Trucchi, presidente cittadino di Confcommercio e Vera Nesci, ex vice Sindaco della città

Attualmente la città di confine sta vivendo un'emergenza umanitaria, con persone accampate sotto il ponte di Roverino e migranti che dalla Francia vengono "rispediti" in Italia. Una situazione che i ventimigliesi temono possa peggiorare. "La mancanza di un centro di prima accoglienza ha creato alla città di Ventimiglia danni enormi i cui destinatari impotenti sono stati la cittadinanza, le imprese del tessuto economico cittadino e le centinaia di persone disperate, accampate per le strade cittadine alla mercede della criminalità organizzata e di bande di delinquenti che sfruttano la situazione dei migranti" - evidenzia Confesercenti provinciale -"Un’emergenza umana segnalata dalla nostra associazione più volte. Da ultimo abbiamo chiesto al nuovo governo nazionale un intervento immediato, con bambini, donne e uomini costretti a soggiornare per strada senza alcun servizio al freddo e alla pioggia, senza assistenza, a volte oggetto di sfruttamenti e di violenze. Il centro va riaperto nel più breve tempo possibile per il bene della città e per la grave situazione di emergenza umanitaria, anche in prossimità della stagione fredda".