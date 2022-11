Ventimiglia, alla frontiera pugno duro della Francia contro l’ingresso dei migranti: intensificati i controlli (Foto e video)

Lo scontro tra Francia e Italia per la questione migranti influenza anche Ventimiglia. E’ infatti scattata l’allerta alla frontiera della città di confine, sia a Ponte San Ludovico sia a Ponte San Luigi.

La situazione al momento è tranquilla ma si sono intensificati i controlli da parte delle autorità francesi. Al valico a Ponte San Luigi alcuni migranti, comprese famiglie, sono stati “rispediti” in Italia dove, dopo esser stati controllati dalla polizia italiana per vedere se erano in regola, sono stati accolti da alcuni ragazzi che volontariamente da tre giorni danno acqua, cibo, informazioni e prestano i primi soccorsi a tutti coloro che ne hanno bisogno.

“Molte persone tentano di varcare il confine, anche passando attraverso la montagna, ma spesso vengono fermati dalle autorità e riportati indietro. Noi li aiutiamo come possiamo dando loro cibo, acqua, caffè e medicando le loro ferite, soprattutto ai piedi visto che camminano tanto. Al mattino abbiamo improvvisato un’assistenza infermieristica con cerotti, acqua ossigenata, e diamo anche alcuni vestiti ma non sono sufficienti. Siamo in contatto con alcune associazioni ma noi non apparteniamo a nessuna, siamo semplici volontari” - racconta Giambo, un ragazzo spagnolo che insieme alla compagna francese danno una prima assistenza ai migranti che arrivano a Ponte San Luigi da ben tre giorni - “Questa mattina finora sono arrivate dieci persone, ma potrebbero arrivarne altre. Ieri ce ne erano tantissime, una cinquantina. Ci sono anche tante famiglie con bambini piccoli. Ieri un bambino con handicap stava male ma nessuno si è occupato di lui, alla fine siamo stati noi ad accompagnarlo in ospedale. E’ una situazione difficile. Molti di loro non sanno cosa succede, dove andare, che cosa fare e a chi chiedere aiuto e così noi diamo consigli e informazioni per cercare di aiutarli come possiamo”.

Rifiuti abbandonati lungo i sentieri, lungo le piccole zone d’erba e sui muretti del marciapiede, dove si accampano momentaneamente i migranti, ai lati della strada che porta al valico di Ponte San Luigi. Una situazione delicata che rischia di peggiorare dopo il rifiuto dell’Italia di accogliere nei propri porti i profughi salvati in mare dalla Ocean Viking dell’organizzazione non governativa Sos Méditerranée.

Intanto proseguono i controlli a campione della gendarmeria sui mezzi che dall’Italia si dirigono in Francia, ma al momento non si segnalano code in entrambi i sensi di marcia. Code infinite, invece, appaiono dopo Latte, frazione di Ventimiglia, per entrare nella città di confine. Da questa mattina la viabilità della città è bloccata ed è stato necessario l’intervento della polizia municipale per coordinare il traffico, soprattutto sul ponte Gian Domenico Cassino sopra al fiume Roja e alla rotonda di Largo Torino.