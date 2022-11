Ventimiglia: sit-in per chiedere l'apertura del centro di accoglienza, partecipa anche Confesercenti

Confesercenti provinciale aderisce al sit in apolitico, con le forze sindacali dei lavoratori e delle associazioni di volontariato che si terrà oggi pomeriggio a Ventimiglia per chiedere l’immediata riapertura del centro di prima assistenza per i migranti.

"La mancanza di un centro di prima accoglienza - evidenzia l'associazione di categoria - ha creato alla città di Ventimiglia danni enormi i cui destinatari impotenti sono stati la cittadinanza, le imprese del tessuto economico cittadino e le centinaia di persone disperate, accampate per le strade cittadine alla mercede della criminalità organizzata e di bande di delinquenti che sfruttano la situazione dei migranti".

"Un’emergenza umana segnalata dalla nostra associazione più volte, da ultimo abbiamo chiesto al nuovo governo nazionale un intervento immediato, con bambini, donne e uomini costretti a soggiornare per strada senza alcun servizio al freddo e alla pioggia, senza assistenza, a volte oggetto di sfruttamenti e di violenze. Il centro va riaperto nel più breve tempo possibile per il bene della città e per la grave situazione di emergenza umanitaria, anche in prossimità della stagione fredda".