Imperia, elezioni comunali 2023. Rinascita Sociale: "Ivan Bracco è il candidato di 'Imperia rinasce'

"Ivan Bracco, un uomo delle istituzioni, ma è erroneo definirlo il candidato di centro-sinistra", è il messaggio lanciato dal gruppo Rinascita Sociale in corsa per le elezioni 2023 a Imperia.



"Vogliamo ringraziare quanti han voluto dedicarci il loro tempo partecipando alla convention. Ve ne siamo realmente grati. Oggi, invece, ci preme fare alcune precisazioni. La nostra associazione nasce con l'intento di andare in mezzo alla gente, confrontarsi con i loro bisogni, le loro difficoltà e, di pari passo, accoglierne le speranze. - sottolineano da Rinascita Sociale - Ai primi posti nel nostro progetto mettiamo i giovani, gli anziani e tutte le categorie deboli, un servizio sanitario efficiente, il potenziamento della ricettività alberghiera, la valorizzazione del nostro territorio specie dell'entroterra e la creazione di nuovi posti di lavoro".



"Per questo motivo noi non abbiamo una collocazione politica di partito, ma siamo aperti a tutti le componenti politiche cittadine che condividano il nostro progetto e che vogliano una città nuova, una città dove non ci sia un solo uomo che decide, ma una squadra, dove il bilancio etico sia una realtà e non solo un bel programma. Ovviamente, per cercare di realizzare gli interessi della città e quelli che scaturiranno dai colloqui con i sindacati e le categorie professionali, commerciali, gli artigiani e le associazioni, abbiamo bisogno di un referente che è stato individuato in Ivan Bracco, un uomo delle istituzioni, ma è erroneo definirlo il candidato di centro-sinistra perché crediamo in un progetto condiviso e condivisibile da una platea politica più ampia. Progetto che verrà presentato alle prossime amministrative attraverso la lista civica 'Imperia Rinasce'" - concludono.