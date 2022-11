Venerdì prossimo, incontro con la psicologia Iannucci per allenatori e ragazzi della Sanremese

Nell’ambito delle normative previste dalla FIGC per il riconoscimento della qualità dei settori giovanili, la Sanremese organizza venerdì 18 novembre un incontro dedicato ai vari attori del calcio.

L’incontro dal titolo 'Il rapporto tra genitori, allenatori e giovani calciatori. Supporto e ruolo del genitore nello sport' sarà tenuto dalla psicologa, Dottoressa Katya Iannucci presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo alle ore 17.30, con la collaborazione di Gianni Brancatisano (responsabile settore giovanile) e di Fabio Coccoluto (responsabile attività di base).

Già da diversi anni, la società biancazzurra ambisce ai più alti riconoscimenti in ambito giovanile ed il presidente Alessandro Masu ha voluto insistere su questo aspetto per far sì che i ragazzi biancazzurri vengano accompagnati nella loro crescita, non solo calcistica, da elementi esperti e qualificati.