Sanremo: consegnato ieri dal centro studi 'Grandi rischi' il premio 'Cestimari' al Generale Figliuolo

E’ stato consegnato ieri, al Teatro del Casino di Sanremo, il premio ‘Cestimari 2022’ da parte del centro studi 'Grandi Rischi'. Il centro, di cui è direttore scientifico il dott. Danilo Papa, è stato fortemente voluto dalla sezione di Sanremo e Imperia degli ufficiali in congedo (Unuci) e ha tra le sue attività l'individuazione di personalità o enti distinti nella gestione o nello studio di un grande rischio.

Il premio è stato consegnato al Generale Francesco Paolo Figliuolo per l'attività svolta come capo della struttura commissariale Covid. Nel 2023 il Centro, di cui fanno parte la dott.ssa Marzia Taruffi, il col. Alberto Giordano, il Cav. Vincenzo Palmero, il Cap. Domenico Prevosto, il TV Costantino, il Cap. Marco Bellugi, il dott. Franco Lupi e il Cap. Giorgio Bergamini, conta di organizzare un importante convegno internazionale, in collaborazione con la Base Logistico Addestrativa di Sanremo e con il Teatro del Casinò, sul tema ‘Migrazioni’ e individuare chi in questo ambito si è distinto per la propria attività.