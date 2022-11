Ventimiglia: sabato prossimo torna al Museo Civico il ciclo ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’

Ritorna sabato prossimo il ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, organizzato dal Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, dedicato quest'anno ai ‘Libri di Ponente’ con la presentazione di alcune recenti edizioni che hanno come sfondo privilegiato l'estremo ponente di Liguria e Ventimiglia in particolare.

Nell'incontro in programma per sabato pomeriggio alle 16 dedicato alla presentazione del volume 'L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell'Ottocento e primo Novecento'. Lo storico Erino Viola, Vicepresidente della Sezione Intemelia dell'Istituto dialogherà con l'autore Giorgio Caudano. In chiusura dell'incontro all'autore del volume verrà conferita la Tessera d'onore della Cumpagnia d'i Ventemigliusi.

Sabato 26 novembre alle 16: ‘Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret. Partigiana e letterata amica del giovane Calvino’. Il giornalista Daniele La Corte intervista le autrici Daniela Cassini e Sarah Clarke. Sabato 3 dicembre, sempre alle 16 ‘Cultura e vita civile nel Ponente Ligure’. Beatrice Palmero e Graziano Mamone intervistano l'autore Saverio Napolitano.