Cresce il patrimonio ‘green’ di Sanremo: a fronte di 21 abbattimenti sono stati piantati 85 nuovi alberi

A Sanremo ogni abbattimento genera polemica e subito scatta l’allarme per una paventata strage di alberi senza sosta o rimedio. Ma, come sempre, sono i numeri a rimettere in ordine le cose.

In questi giorni stiamo assistendo a un nuovo polverone per via dei lavori predisposti dal Comune per la sostituzione di alcuni esemplari nelle zone individuate dal piano del verde. Specie a Poggio in molti si sono allarmati per la rimozione degli alberi nella piazza centrale del paese, ma la scena si sta riprendendo anche in altre zone al primo colpo di motosega.

Quanti alberi sono stati abbattuti e quanti ne sono stati piantati nel 2022? Fino a oggi il piano del Comune di Sanremo ha previsto un totale di 21 abbattimenti (prevalentemente palme, pini e cipressi) per via di questioni di sicurezza o per le condizioni di salute degli esemplari; le nuove piantumazioni, invece, sono state 85, prevalentemente palme regina, cipressi, platani e tigli. Il bilancio dei lavori coordinati dall'ufficio Giardini del Comune, quindi, è nettamente in positivo con un incremento di 64 unità durante l’anno in corso.

Palazzo Bellevue, intanto, prosegue con il monitoraggio del proprio patrimonio verde continuando con le verifiche di stabilità nel nome della sicurezza, specie dopo alcuni episodi che hanno destato più di qualche preoccupazione. L’obiettivo finale resta quello di incrementare il patrimonio ‘green’ del Comune diversificando le specie e sostituendo quelle che rischiano di rappresentare un pericolo per possibili crolli o per i danni ad asfalti e marciapiede.