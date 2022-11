Cinque lotti dell'agenzia del Demanio in vendita nella nostra provincia: 4 appartamenti e un magazzino

Ci sono cinque lotti in vendita, da parte dell’agenzia del Demanio, nella nostra provincia. Si tratta di tre appartamenti all’interno delle ex ‘Caserme Gallardi’ di Ventimiglia.

Uno è al secondo piano (Scala A) ed è composto da 5 ambienti (ingresso/disimpegno, 2 camere cucina e bagno). Non presenta difformità catastali ma non ha l’impianto di riscaldamento. Il secondo è all’interno 16, composto da 5 ambienti (ingresso con soggiorno, 2 camere, cucina, 1 ripostiglio e 2 bagni) senza impianto di riscaldamento.

In vendita anche un appartamento all’interno di un edificio residenziale a Sanremo, in via Martiri della Libertà 4 accessibile anche da via Francia 50. L’appartamento, al sesto piano all’interno 18 è servito da un ascensore condominiale ed è composto da 7 vani, compresi un bagno, una cucina abitabile ed un ripostiglio, oltre a 2 ampi terrazzi uno dei quali vista mare. Presente anche l’impianto elettrico e di riscaldamento risalenti all’epoca della costruzione, senza certificazione oltre a 2 impianti di condizionamento inverter con split.

Un altro appartamento in zona semicentrale a Sanremo, in via Pietro Agosti, 213. L’Appartamento, al terzo piano, è servito da un ascensore condominiale ed è composto da 3 vani, (cucina, camera e bagno), oltre ad un piccola loggia esterna.

Infine un magazzino all’interno di un edificio residenziale del comune di Sanremo, in via Martiri della Libertà 4, al piano terra.