Vallebona, Giulia Guglielmi diventa specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare (Foto)

Nonostante la pandemia e il periodo di crisi in cui viviamo ci sono giovani che riescono, con tanta determinazione e fatica, a raggiungere, alla fine, i loro obiettivi. È successo alla figlia del sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi e di Marco Guglielmi, Giulia, che è stata proclamata specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare, ieri, all’ospedale Policlinico San Martino a Genova.

La 31enne di Vallebona, dopo essersi laureata nel 2018 in Medicina all’università di Genova, ieri ha raggiunto un altro traguardo: la specializzazione. Ha presentato una tesi di specializzazione sull'ipertensione polmonare dal titolo “Nt-proBnp across Ph groups” ed è stata proclamata insieme ad altri cinque ragazzi. Oggi, alcuni di loro hanno già firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato in un centro di eccellenza per la riabilitazione di pazienti preoperatori e postoperatori ad Arenzano nell’Asl3. Anche la dottoressa vallebonenca è tra questi. Giulia Guglielmi avrà pure un ruolo fondamentale nel rapporto di collaborazione tra il centro di riabilitazione e l’ospedale San Martino.

“Siamo molto orgogliosi di lei. E’ stato uno dei momenti più belli della nostra vita. Auguro a tutti i genitori, o comunque a chi ha la possibilità di avere accanto una persona cara, di riuscire a vedere questa felicità negli occhi dei propri figli, in un momento di esplosione di gioia di questi ragazzi” – commenta il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi – “È bello poter vedere realizzare i sogni di questi giovani, soprattutto oggi, in un momento in cui spesso si sentono smarriti e non sanno come andare avanti. È un messaggio di speranza per tutti coloro che pensano di non farcela, i giovani d’oggi non devono mai perdere la speranza anche nei momenti difficili. Raggiungere i propri obiettivi è possibile se ci si impegna con costanza“.

La dottoressa Giulia Guglielmi, classe 1991, dopo tanti anni di studio e di sacrifici, finalmente potrà mettere in pratica ciò che ha appreso e aiutare, in prima linea, chi ne avrà bisogno. Nascono perciò opportunità nel mondo del lavoro, soprattutto medico, per i ragazzi volenterosi e che si impegnano con costanza, spesso con tanta fatica, per raggiungere i loro obiettivi e i loro sogni.