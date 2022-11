Festival di Sanremo 2023, Fiorello ad Amadeus: “Quest'anno sarò in DAD, lo farò a distanza”

E così, come ogni anno, a pochi mesi dal Festival di Sanremo parte la domanda di rito: ci sarà Fiorello?

Ad anticipare rumors e ipotesi questa volta è lo stesso showman che stamattina, insieme all'amico Amadeus, nell'anteprima di 'Aspettando Viva Rai2', in ond da oggi su RaiPlay, ha dichiarato: “Sanremo? Quest'anno sarò in DAD, lo farò a distanza”.

La coppia si è ricostituita per il lancio del nuovo morning show 'Viva Rai2' in onda dal prossimo 5 dicembre. I questi giorni, in attesa di una collocazione nel palinsesto, Fiorello ha iniziato la promozione del programma con una serie di dirette Instagram alle quali non poteva non prendere parte anche il compagno di tante avventure.

Difficile, però, comprendere le reali intenzioni di Fiorello in vista del prossimo Festival di Sanremo. Alla co-conduzione al fianco di Amadeus ci saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi, ma è sempre difficile dire di no a una eventuale spedizione sanremese di 'ciuri'.