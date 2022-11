Sanremo: sabato prossimo un pomeriggio dedicato alla 'Pace possibile', tra migrazione e guerre

Il circolo Acli San Martino insieme al Circolo Acli Toniolo di Sanremo organizzano, per sabato alle 15, un evento dedicato alla pace possibile. L'evento prevede l'inaugurazione di una panchina a tema e un concerto benefico condiviso con la comunità ucraina ed altre associazioni.



Sarà un primo pomeriggio dedicato al dialogo con le associazioni umanitarie locali che si adoperano per alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dai conflitti bellici. Sarà un dialogo con 'Popoli in Arte', associazione di volontariato impegnata su vari fronti, dalle rotte dei migranti ed in particolare la frontiera di Ventimiglia, a diversi progetti internazionali. Un momento condiviso con le diverse comunità ucraine della provincia di Imperia che porteranno alcune testimonianze e la voglia di stare insieme e stringersi in un momento così delicato.



Nella data di sabato, scelta appositamente, a Roma in contemporanea si svolgerà la grande marcia per la pace organizzata da diverse sigle tra cui Acli, Arci, Cgil e tante altre. "Nel nostro piccolo - affermano Flavio Di Malta e Clara Iadarola presidenti dei circoli organizzatori - contribuiamo con l'inaugurazione di una panchina per la pace frutto di una ristrutturazione esterna del circolo e con il concerto di due grandi artisti ucraini, il maestro violinista Volodymyr Baran e la musicista e soprano Nadiia Kava. Un gesto concreto verso la politica della cura".



L'appuntamento è presso il Circolo Acli San Martino (La Bocciofila) di via Vesco a lato della pista ciclabile, l'ingresso è gratuito.