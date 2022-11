Olioliva, a Imperia lungo weekend di festa con le eccellenze del territorio

Si alza il sipario sulla ventitreesima edizione di Olioliva in programma da venerdì 4 a domenica 6 novembre nelle vie del centro storico di Imperia, chiuse al traffico, e sulla banchina di Calata Cuneo. Olioliva, evento principe” della stagione autunnale ligure, è anche vetrina delle eccellenze agroalimentari artigiane e florovivaistiche. La manifestazione è organizzata dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” e comune di Imperia con il supporto di Regione Liguria, Filse, Liguria International, Fondazione Carige, Parco nazionale Alpi Liguri, Associazioni di Categoria, Consorzi dell’ agroalimentare. La parte commerciale è affidata alla ditta Espansione di Paola Savella.

Olioliva porta in scena nelle vie, nelle piazze e negli angoli caratteristici di Imperia Oneglia, l’olio extra vergine assieme ai prodotti tipici di nicchia. L’inaugurazione è fissata domani alle 15 sulla banchina di Calata Cuneo ma gli stand saranno aperti già dal mattino. Con 200 espositori, migliaia di visitatori e il centro trasformato in una grande isola pedonale, Olioliva celebra le radici olivicole del Ponente. L’evento valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche e le proprietà della Dieta Mediterranea attraverso degustazioni, corsi di assaggio, laboratori, show cooking, tour nelle aziende e nei frantoi.

La prima giornata della manifestazione ha in serbo diversi appuntamenti. Alle 12,30 presso la Sala multimediale della Camera di Commercio in via Schiva 29, incontro con la delegazione di giornalisti, food blogger e influencer specializzati nei settori turistico e agroalimentare promosso da Liguria International.

Alle 15,15 in Calata Cuneo Coldiretti presenta i risultati finali del Progetto Stamoil misura 16.2 PSR. Alle 16,30 presso la Sala giunta della Camera di Commercio incontro formativo sul progetto INTERREG It-Fr Marittimo "CAP TERRES": "Tecnologie, innovazione e strategie social media per digitalizzare l'offerta ed innovare il sistema turistico” a cura di Enrico Molinari del PID (Punto Impresa Digitale).

Da seguire in banchina le degustazioni con Confcommercio e il laboratorio del Flag Gac con la biologa Barbara Nani. Da non perdere anche i cooking show dello chef Renato Grasso “Faraona glassata al miele con acquavite di Ormeasco e Castagne garessine” e di Simone Pressamariti, chef del ristorante Pressafuoco, “L’olio e le sue proprietà nella Dieta Mediterranea”, dell’agrichef Andrea Mantello con la chef blogger Sabrina Ramella e dei cuochi Samuele Maio e Fabio Maiano del ristorante Casa della Rocca di Dolcedo.

Il Salotto Letterario di Olioliva ospita alle 17 Guido Novaro con il libro “Liscio come l’olio” e alle 18,15 Roberto De Andreis e Alessandro Giacobbe con “Storia della Taggiasca. L’olivicoltura eroica ligure e l'identità di un territorio a partire da un’oliva”.

In serata presso l’Auditorium della CCIAA alle 21 va in scena la commedia comica “Funny Money…” realizzata dalla compagnia locale “I Ramaiolo in Scena” con la regia di Fiorenzo Runco.