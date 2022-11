Imperia: in tanti lunedì scorso alla Parrocchia di Cristo Re per la veglia di preghiera di Pro Sanctitate (Foto)

Si è svolta lunedì scorso la veglia di preghiera, alla Parrocchia di Cristo Re a Imperia, presieduta dal Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti e organizzata dal Movimento Pro Sanctitate. Si tratta di uno degli appuntamenti organizzati dall'associazione per il periodo di Ognissanti.

Il 9 novembre le serate si concludono con Suor Francesca Rubatto, proclamata santa nel febbraio 2020 in seguito alla guarigione miracolosa di una giovane nell'anno 2000 in Uruguay. “Figure – evidenzia il movimento - che ci aiuteranno a concretizzare nella nostra quotidianità come la santità possa contagiare il mondo, verranno presentate da don Giampiero Serrato, don Paolo Pozzoli e don Fabio Bonifazio”.