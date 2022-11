Imperia, Giraparasio straordinario in occasione di Olioliva 2022

In occasione della XXIII edizione di Olioliva, rassegna che celebra l'olio extravergine, il Circolo Parasio di Imperia organizza, in collaborazione con Camera di Commercio, Confcommercio e Associazione Nazionale Città dell'Olio, un Giraparasio straordinario per la mattina di sabato.

L'appuntamento è davanti alla Basilica di San Maurizio alle 10,30. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni chiamare Enzo al 3316992009.

Il Giraparasio è un'iniziativa esclusiva del Circolo Parasio di Imperia.