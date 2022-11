Trasporti, "Troppe corse saltate sulla linea Sanremo-Ventimiglia": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare pubblicamente i disservizi degli autobus in provincia di Imperia.

"Scrivo perché sono veramente indignato, oltre a trovarmi in una posizione di completo disagio. Io per spostarmi a Sanremo uso i mezzi pubblici, ma ultimamente sono troppe le corse saltate dalla corriera Sanremo-Ventimiglia con tempi di attesa anche di 40/50 minuti. Per non parlare poi di quella per Coldirodi con orari segnati nella pensilina ma mai rispettati. Ho chiesto informazione a riguardo e mi è stato detto che in certi orari sono state cancellate le corse. Allora mi chiedo a cosa servano gli orari tascabili che loro distribuiscono? Non si possono aggiornarli?" - sottolinea un lettore amareggiato, Matteo Maccario.

"Per quanto riguarda i tempi di attesa, a tale domanda sono stato quasi aggredito verbalmente dal personale. Cosa devo fare? Io in certe condizioni non vado più a pagarlo l'abbonamento per un servizio cosi scadente" - conclude così lo sfogo il lettore.