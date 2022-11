Primo premio nei gruppi strumentali per l'OpenOrchestra allo 'European Music Competition' di Moncalieri

Dopo anni di attività sul territorio imperiese e savonese, l'OpenOrchestra ha partecipato per la prima volta ad un concorso internazionale di esecuzione strumentale prendendo parte alla 34a edizione dello 'European Music Competition' di Moncalieri.

"E' la prima volta che partecipiamo ad una competizione - dice Marco Reghezza - e subito abbiamo ottenuto un risultato tanto inatteso quanto gradito. Sarà sicuramente uno stimolo per migliorarci e proseguire nel lavoro che porto avanti insieme alle altre persone coinvolte. Vedere gli orchestrali dell'Open, giovani e meno giovani, essere accomunati dalla stessa soddisfazione fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. Ora prepareremo le esibizioni di dicembre, poi penseremo alle successive perchè abbiamo molte richieste sul nostro territorio e fuori. Un grazie particolare all'organizzazione di Moncalieri, in particolare al M° Luigi Giachino e alla signora Wanda Sorbilli".

"All'interno dell'orchestra - termina - ringrazio coloro che aiutano i giovani nella loro crescita. Mi riferisco alla flautista di Genova Antonella Bini che cura la sua sezione insieme alla prof.ssa Marina Giribaldi; al prof: Burgio che cura la sezione violini insieme al M° Volodymyr Baran, concertista affermato, direttore dei concorsi internazionali di Malta e già primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Cina; e ringrazio gli altri docenti come la prof.ssa Grossi, arpa, il nostro vicepresidente prof. Alessandro Barlucchi, clarinetto. il prof. Demoro, contrabbasso. Ma non dimenticherei il direttivo dell'OpenOrchestra e le famiglie che ci hanno affidato i loro figli in un percorso impegnativo ma gratificante".