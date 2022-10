Sanremo in prima linea contro il trasporto pubblico obsoleto: al via il progetto per la corsia prioritaria alla Foce, in arrivo 6 bus ecologici per la città

Lo avevamo annunciato quasi un anno fa e ora il progetto è quasi in dirittura di arrivo. Il Comune di Sanremo ha affidato alla ditta ‘Ecotraffic’, con un ribasso del 25% sul prezzo iniziale, il progetto per l’installazione dei semafori intelligenti in zona Foce, tra corso Marconi, corso Matuzia e via Padre Semeria, che permetteranno di dare la precedenza ai bus in modo da incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. Grazie al sistema curato dall’Ufficio Viabilità del Comune di Sanremo insieme a Regione Liguria i bus non rimarranno bloccati nel traffico e rappresenteranno così un mezzo veloce ed efficiente, un’ottima alternativa ai veicoli privati per chi tutti i giorni si deve spostare in direzione Ponente. Il primo semaforo sarà collocato all’altezza del parcheggio lungo corso Marconi all’altezza di Pian di Poma, il secondo sarà all’incrocio con via Padre Semeria.

Grazie al progetto della cosiddetta ‘linea verde’ per i bus, il Comune di Sanremo è riuscito a ottenere il finanziamento per la dotazione di 6 nuovi bus ecologici che saranno in servizio nella Città dei Fiori, una manovra in netta contrapposizione in un sistema di trasporto pubblico provinciale a dir poco obsoleto.

In questo modo Sanremo lancia un chiaro messaggio: il trasporto pubblico ha la priorità in una delle zone più trafficate della città, quindi prendere l’autobus eviterà lunghe attese in coda. Il tutto a bordo di auto nuovi e più ecologici. Un chiaro esempio di come sia possibile ipotizzare un futuro migliore del trasporto pubblico in una provincia indietro anno luce sul tema.