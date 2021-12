Sanremo investe sul trasporto pubblico: alla Foce i primi semafori intelligenti per dare la precedenza ai bus

Per essere appetibile il trasporto pubblico deve essere efficiente e, soprattutto, veloce. E non è semplice in una città piccola come Sanremo ricavare i giusti spazi per fare in modo che i bus possano essere una buona soluzione per ovviare alle lentezze del traffico.



Per questo l’amministrazione ha optato per una via alternativa ma altrettanto efficace: fare in modo che i bus possano avere la precedenza al semaforo. Grazie ai fondi Por Fesr, la giunta ha dato l’ok al progetto per l’installazione di tre semafori tra villa Helios e l'incrocio tra via Padre Semeria e corso Matuzia, uno degli snodi più trafficati della città. Grazie ai sensori installati sui bus, i mezzi pubblici avranno al precedenza al semaforo e saranno, di fatto, più veloci del traffico convenzionale, un incentivo non da poco per favorirne l’utilizzo.



In questo modo i bus, pur non avendo una corsia preferenziale, potranno viaggiare nella direzione del centro senza rimanere bloccati. Un maxi progetto da 376 mila euro circa che, tra l’altro, permetterà anche alla RT di accedere all’aggiudicazione di otto piccoli pullman che verranno destinati a Sanremo per la partecipazione al bando.

“La nostra azione amministrativa è finalizzata favorire gli aspetti vicini all’energia pulita, al green e stiamo portando avanti una serie di azioni in quella direzione per favorire il trasporto pubblico - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - investiamo su strumenti che velocizzino il flusso dei mezzi pubblici disincentivando l’utilizzo delle auto private”.