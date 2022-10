Orientamento al Liceo Cassini di Sanremo: a lezione con i Carabinieri

Oggi al liceo Cassini di Sanremo sono iniziati gli incontri di Orientamento per gli studenti delle classi quarte e quinte e ad aprire le attività è stata l’Arma dei Carabinieri. Alla presenza della Dirigente, dottoressa Mara Ferrero, stamattina gli studenti del nostro liceo hanno incontro il comandante dell’Arma dei Carabinieri Massimiliano Corbo.



"Si inizia subito con grade pathos nel ricordo dell’anniversario della morte del Generale Carlo Alberto della Chiesa, distintosi durante la IIª Guerra Mondiale nella battaglia dei Balcani, dove salvò numerosi civili. Il suo impegno continua nella lotta contro la criminalità organizzata, che egli studiò attentamente e riuscì anche ad infiltrare uomini dell’Arma nelle sua fila, svelandone i piani e lo schema gerarchico. Ancora la sua fatica continua contro la mafia a Corleone come Comandante dei Carabinieri e anni dopo come Comandante di Legione della Sicilia. Dopo viene mandato in Valle d’Aosta, in Piemonte e in Liguria dove affronta le Brigate Rosse. - ricordano dal Cassini - Per i suoi meriti viene nominato prefetto di Palermo e poco dopo ucciso insieme alla moglie e ad un agente della scorta. Ecco, basta questo esempio per far capire quando fondamentali sia l’impegno che i Carabinieri quotidianamente affrontano, tanti uomini e donne che scelgono di mettere la propria vita al servizio di tutti noi".



Dopo il ricordo del Generale, si è svolto un dialogo tra i ragazzi e i Carabinieri sui pericoli derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenze amministrative o penali in caso di uso o spaccio. Alla fine della discussione è stato riprodotto un video atto a informare i giovani sui vari ambiti di azione della Benemerita, i vari percorsi di studio e le possibilità lavorative. Sono stati mostrati i bandi che permettono l’accesso all’Accademia di Modena e di Firenze con i requisiti richiesti.