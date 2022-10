Atti vandalici contro la CGIL di Imperia: Marco Scajola "Comportamenti incivili da perseguire e condannare"

L’assessore regionale Marco Scajola esprime solidarietà alla CGIL di Imperia, al Segretario Provinciale Fulvio Fellegara, per il grave atto vandalico subito. “Esprimo vicinanza alla CGIL di Imperia per quanto accaduto alla loro sede in via De Sonnaz, brutalmente danneggiata con scritte offensive - afferma l’assessore Marco Scajola, che conclude - Certi comportamenti incivili sono da perseguire e condannare".