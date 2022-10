Sinergia tra Seicpt di Imperia e Kerakoll: incontro tecnico con aziende edili per aggiornamento sui sistemi termoisolanti a cappotto (Foto)

Grande partecipazione ieri presso il SEICPT di Imperia per il primo appuntamento Kerakoll per approfondire le tematiche per una corretta posa del cappotto termico.

Nella mattinata sono stati trattati gli argomenti teorici: principi di isolamento termico, i materiali isolanti, focus certificazioni inerenti ai sistemi a cappotto, sistemi KlimaExpert Kerakoll, immagini di cantiere: errori di posa da evitare. Nel pomeriggio è stata realizzata una dimostrazione pratica con i tecnici Kerakoll sul sistema ETICS: attrezzatura, supporto, profilo di partenza, colla e rasante.

I tecnici di Kerakoll Antonio Raga, Gilberto Frittoli, il dottor Andrea Ferrero e l’ingegnere Salvatore Bertolone affermano: "Grande soddisfazione nel vedere un incontro tecnico ben riuscito e nel vedere riconosciuta dagli addetti del settore la nostra professionalità nel proporre materiali e soluzioni all’avanguardia in grado di affrontare e dare risposta alle nuove sfide richieste nel panorama dell'edilizia".

Il direttore Francesco Castellaro aggiunge: "Si è svolto il primo di una serie di incontri gratuiti rivolti ai tecnici specializzati che sono il risultato di un accordo territoriale di collaborazione con Kerakoll che ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza di prodotti innovativi ed esclusivi in molteplici settori di intervento. Sono molto soddisfatto della grande partecipazione all’incontro tecnico di oggi e stiamo già lavorando con Kerakoll per organizzare entro fine anno un altro incontro specifico dedicato ai sistemi d'impermeabilizzazione Kerakoll e alla preparazione dei fondi di posa (livellanti ed autolivellanti)".