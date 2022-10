Sanremo: speciale weekend al ‘Bahama star’, sabato karaoke e Halloween con musica live e ‘Karaband’

Il Bahama Star di Valle Armea proporra' nel week end conclusivo del mese di Ottobre due speciali serate all'insegna del divertimento e della buona musica, sabato prossimo karaoke e animazione con Alex Penna e gli allievi di ‘Alma’, percorso vocale accompagnato dal menu gourmet promozionale a 20 euro trilogia dei sapori carne pesce e vegan food.

Lunedì prossimo appuntamento con ‘Halloween party live session’ con il ‘Charltrio’ e ‘Karaband’. Il noto gruppo con Catrlo Ormea e Christian Gullone proporranno i piu' grandi successi del loro repertorio intrattenendo i partecipanti con buona musica e divertimento, in oltre faranno esibire i clienti dal vivo con la Karaband, inventata da Alex Penna gia da parecchi anni, che ha lo scopo di far vivere un bellissima esperienza a tutti coloro che si proporranno, cantando dal vivo le canzoni prescelte sia dal repertorio della band e sia brani pre richiesti.

Un tipo di animazione che ha riscontrato molto successo in questi anni al Bahama Star, in quanto i karaokisti abituati a cantare su basi, si cimenteranno ad esibirsi con una vera band! A seguire karaoke e animazione by Alex Penna. Per l'occasione lo staff del noto locale di Valle Armea proporra' uno speciale menu a tema. E gradita la pesenza in maschera.