Lunedì sera a Pompeiana la grande festa di Halloween, appuntamento alle 19 in largo Don Sturzo

La notte più spaventosa dell’anno si avvicina e Pompeiana è pronta ad accogliervi per divertirsi tutti insieme lunedì. La festa è organizzata da Sgarzeline&Pelandrui con il patrocinio del Comune.

A partire dalle 19 in largo Don Sturzo (dietro la chiesa) si inaugurerà la festa con truccabimbi, intrattenimento da brivido e la partenza degli angoli mostruosi per i vicoli del paese fino ad arrivare all’area manifestazioni (campo da calcio) con stand gastronomici e horror party con dj set.

Parcheggio e ingresso libero.

Dalle 18.30 bus navetta dal Lidl di Riva Ligure.