Gli eventi di Halloween a Sanremo: cena animata allo Strambò e mega party al Bay Club

Il Bay Club e lo Strambò di Sanremo si uniscono e rinnovano il look per il 31 ottobre, pronti a festeggiare la lunga notte di Halloween. Speciali party a tema in programma con prelibate proposte culinarie, la migliore musica italiana e internazionale, spettacolo, performance e incredibili allestimenti a tema.

Lunedì 31 Ottobre si aprirà il sipario della notte più terrificante dell’anno allo Strambò con la serata “Terroni”. La cena animata più amata della riviera ligure si terrà dalle 20:30 alle 2, con accompagnamento musicale durante la cena e dj set dalla cena al dopocena. Successivamente, la discoteca sull’acqua si prepara a festeggiare una delle notti più terrificanti dell’anno all’aria aperta in riva al mare, per godere un’ultima volta delle gradevoli temperature in un club che, comunque, sarà completamente riscaldato e allestito per l’occasione.

Dopo il successo della scorsa edizione il Bay Club ripropone lo straordinario party di Halloween “Open Air” dalle 23:30, questa volta con il format che ha conquistato il venerdì notte dell’estate: NOXE by Latin Addict. Organizzazione numero uno in Francia che da quasi 10 anni propone uno dei migliori Reggaeton Show in Europa e coopera con i più importanti guest del settore tra cui Daddy Yankee, Chris Brown, Ozuna e Nicky Jam e molti altri.

Il locale verrà allestito con una importante scenografia “horror”.

Sarà possibile prenotare un tavolo per ordinare bottiglie, champagne e superalcolici ma anche usufruire del servizio Shisha con la propria compagnia godendosi la serata sotto le stelle. Vi aspetta una notte spaventosa e adrenalinica, con show di animazione maschile e femminile e un divertimento fuori dagli schemi.

