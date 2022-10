Taggia: ordinati sabato scorso tre nuovi sacerdoti e un diacono nella Diocesi di Ventimiglia-Sanremo

Giornata di festa, sabato scorso per la Chiesa di Ventimiglia-Sanremo, per l’ordinazione di tre nuovi presbiteri e di un diacono. La cerimonia, presieduta dal Vescovo Mons. Antonio Suetta, si è svolta sabato scorso alla Chiesa della Madonna Miracolosa a Taggia.

Sono stati ordinati don Ernesto, don Giorgio, don Gabriele e Andrea: “Sentitevi fortemente stretti dall’abbraccio di Dio – ha detto il Vescovo Suetta - che, come Geremia, rassicura anche voi che la vostra storia di fede e di vocazione appartiene al suo insondabile mistero, per cui siete stati conosciuti prima che vi formaste nel grembo materno, siete stati consacrati dalla sua elezione ed ora siete mandati per annunziare quello che il Signore vi ordinerà”.

(Foto di Tonino Bonomo)