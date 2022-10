Imperia: successo per la passeggiata Porto Maurizio-Oneglia, del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’

Sono stati 48 i partecipanti che hanno aderito all'invito del Comitato San Giovanni e dell'associazione Comitato Sotto Tina e che hanno seguito con grande interesse i racconti degli accompagnatori Gabriele Oreggia, Francesco Vatteone e Gabriella Badano.

La passeggiata si è svolta ieri con partenza da piazza Duomo e si è snodata al Parasio (Palazzo Pagliari, Casa di san Leonardo, Loggie di Santa Chiara e Oratorio di San Pietro), per poi proseguire per la strada che porta al rione di Borgo Foce. Dopo una breve sosta rifocillante offerta dagli amici del Circolo omonimo, il percorso ha toccato la “passeggiata degli innamorati”, a cui ha fatto seguito la visita alla Cappella dei Cavalieri di Malta, calata Anselmi, parco urbano per arrivare in piazza Dante.

L'iniziativa che ha portato i partecipanti alla scoperta di particolari storici e paesaggisti che durante la quotidianità della nostra vita, rimane difficile da notare ed apporofondire, si è conclusa con la visita guidata alla caretteristica Chiesa di Borgo Peri, per poi arrivare in calata GB Cuneo, dove il Comitato san Giovanni ha offerto a tutti i camminatori un piacevole rinfresco.

La soddisfazione dell'esperienza vissuta, espressa da tutti i partecipanti, ha gratificato gli organizzatori dell'iniziativa, che si sono salutati con l'impegno di ripetere, quanto prima, proposte che uniscano storia e momenti di una sana attività motoria.