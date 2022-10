Imperia: mercoledì al Cinema Centrale il comico Sergio Raimondo inaugura la rassegna 'Imperia, stand-up!'

Parte mercoledì prossimo al Cinema Centrale la rassegna ‘Imperia, stand-up!’, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte ed organizzata da ‘Espansione Eventi’ di Paola Savella, in collaborazione con l’associazione culturale ‘We Are For Beat’ e il Consorzio Porto Maurizio con il sostegno di Sir Service e di Fondazione Carige, e gli sponsor Duferco Energia e ristorante Pressafuoco.

Per la prima volta in città un genere di comicità ‘politicamente scorretto’ di derivazione statunitense, la stand-up, che sta tenendo incollate impressionanti masse di pubblico alle poltrone dei teatri e ai divani degli spettatori dell'intrattenimento web e televisivo.

Si parte con Saverio Raimondo comico, conduttore televisivo e radiofonico, autore ed umorista italiano definito da Aldo Grasso sul Corriere della Sera “Il più bravo comico in circolazione”. Lo spettacolo va in scena alle 21 al Cinema Centrale di Imperia in via Cascione, al costo di 15 euro. Biglietti acquistabili sul web su Mailticket.