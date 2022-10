Al via il primo incontro di training & group coaching, il sindaco di Vallebona: "Più percorsi simili per poter arrivare a clima di pace e serenità" (Foto)

E’ iniziato ieri alla spiaggia di Camporosso Mare, in via Dante Alighieri nei pressi dell’oasi del Nervia, il percorso di training & group coaching "Sono qui per amare la vita! Il viaggio della vita: nascita, rinascita e morte", promosso dall’Amministrazione comunale di Vallebona.

E' andato bene il primo incontro esperienziale, organizzato con lo scopo di aprire spazio e creare integrazione dentro di sé, insieme alla dottoressa Raffaella Rognoni, professional coach PCC ICF, formatrice senior, consulente HR e "imprenditrice di gentilezza", che ha tenuto in paese, dal 2015, dei percorsi formativi aperti al pubblico. “Sono molto orgogliosa di organizzare ormai da diversi anni questi percorsi di crescita e di formazione proprio a livello personale, i primi percorsi sono stati fatti nel nostro comune, nella sala consiliare, dopodiché abbiamo ritenuto opportuno, insieme al vicesindaco Ingrid Marchot, di portarli a tutto il nostro territorio e a tutte le persone" - dichiara il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - “Noi crediamo fortemente nella crescita e nel miglioramento delle persone su temi anche molto particolari come questo incentrato sulla vita e sulla morte”.

Investire su sé stessi, sviluppare le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti sono tematiche che l’Amministrazione comunale di Vallebona, sin dal mandato precedente, ha scelto di approfondire avvalendosi del contributo professionale della dottoressa Raffaella Rognoni. “Domenica è iniziato il nuovo percorso ed è sempre una bella emozione trovare delle persone nuove, ritrovare persone con le quali si sono già condivisi dei percorsi e inoltre è sempre molto bello il confronto perché, ogni volta, si scoprono e imparano sempre delle cose belle e nuove” - sottolinea il primo cittadino.

Il laboratorio prevede esercizi ed attività di coppia e di gruppo e l’obiettivo è quello di aprirsi al meraviglioso viaggio della vita nelle sue tappe essenziali: nascita e morte nella dimensione personale, relazionale ed essenziale. Gli incontri aperti a tutti, avranno cadenza quindicinale e si svolgeranno da ottobre a marzo 2023 in giorni e orari diversi all’aperto, possibilmente in presenza, con possibili incontri via zoom. Saranno diversi gli argomenti che verranno trattati nei vari incontri: i livelli della vita nella nascita e morte; integrazione delle parti; nascita, vita e morte; il mistero della vita; nascere e rinascere: dal buio alla luce; prepararsi alla morte; vivere pienamente; le emozioni e le credenze; salute e malattia; aspirazione anziché pressione; contemplazione; energia vitale e d’intuizione; emozioni nelle relazioni; la linea del tempo; essere sistema e nel sistema; spiritualità e realtà. “Mi vanto un po’ di questo percorso perché penso che siamo una delle pochissime amministrazioni che investono sulle persone e sull’essere umano proprio come risorse. Ci vorrebbero forse più percorsi simili per poter arrivare a quel clima di pace e serenità di cui abbiamo tanto bisogno” - conclude Guglielmi.