Sanremo scende in piazza al fianco delle donne iraniane: “L’Italia e i governi europei chiudano le relazioni con il regime” (foto e video)

Dopo l’omaggio del Premio Tenco nel giorno della ‘prima’, da Sanremo arriva un’altra mano tesa alle donne iraniane che stanno combattendo contro il regime e contro la repressione della ‘polizia morale’.



Questa mattina associazioni e rappresentanti dell’amministrazione comunale si sono ritrovati in piazza Colombo per il flash mob organizzato in sostegno delle donne che stanno combattendo in Iran e in ricordo delle vittime innocenti della lotta al regime. Un’occasione per riaccendere ancora una volta la luce sulle donne che ogni giorno subiscono violenza in ogni angolo del mondo.

Associazioni e amministratori locali hanno intonato sul solettone della piazza la canzone “Yallah yallah”, uno dei brani simbolo della ribellione iraniana. Con loro anche alcuni ragazzi delle scuole superiori che hanno aderito all’iniziativa preparando cartelloni e striscioni.

