45° Premio Tenco, è il giorno della ‘prima’: la rassegna al fianco delle donne iraniane, nella sede del Club risuona ‘Bella ciao’ in lingua persiana (foto)

Il Club Tenco spegne 50 candeline e si prepara per la ‘prima’ della rassegna che da 45 anni fa di Sanremo la casa della canzone d’autore nazionale e internazionale.

E proprio nello spirito globale dell’arte in forma di canzone, questa mattina nella sede del Club Tenco sono risuonate le note di ‘Bella ciao’ nella sua risignificata versione iraniana cantata dalle donne che in questi giorni stanno manifestando per la loro libertà contro il regime.

Un’apertura al fianco delle donne iraniane per una prima serata del 45° Premio Tenco a connotazione femminile con le Targhe a Ditonellapiaga, Simona Molinari e Madame.

“È il più grande riconoscimento della mia carriera, sono onoratissima, è un premio che hanno vinto i cantautori pilastro della canzone italiana - ha dichiarato in conferenza stampa Ditonellapiaga, Targa Tenco per l’opera prima con il suo disco ‘Camouflage’ - nel disco ho voluto inserire tante lingue diverse, rispetta l’anima dell’album. Il mio animale guida è il camaleonte. Il disco non racconta il mio nascondermi, ma il mio adattarmi. Questa sera porterò un piccolo estratto dell’album, i brani che ritengo più speciali, quelli più intimi e quelli più divertenti da suonare”.

La Targa Tenco come interprete per il disco ‘Petali’ è andata a Simona Molinari che fa così il suo ritorno in città dopo la doppia esperienza al Festival nel 2009 (vincitrice di SanremoLab) e nel 2013: “Mi sono molto divertita in questo disco, mi ero fermata per 8 anni e avevo perso un po’ di amore. Entrare in studio mi ha ridato entusiasmo, questo premio è la ciliegina. Ora scrivo sempre e ce ne saranno altri. Questa sera porterò un estratto del disco che parla del tempo della vita. I greci avevano diversi termini per il tempo: chronos e kairos. Chronos è il tempo per fare le cose, keiros è il tempo per il pensiero. Se non alleviamo il keiros, chronos mangia i propri figli”.

Da Napoli arrivano gli ‘A67, vincitori della Targa Tenco per l’album ‘Jastemma’ che porta a Sanremo uno spaccato di vita partenopea: “Scampia è cambiata, ma continua a pendere sul quartiere la narrazione criminale che si è sostituita alla pizza e al mandolino, ma è cambiato da anni. Lo testimonia l’università che è un progetto nato anni fa ma che ha visto la luce solo ora. ‘Jastemma’ è un progetto corale, quasi un ossimoro perché è un album sull’amore vissuto in ogni sua sfumatura. La title track è dedicata a Napoli, come se la nostra città fosse un paradiso senza porte, una prigione. È un disco nato in lockdown, quando sembrava non fosse possibile parlare di altro. Ci è venuto istintivo parlare d’amore, il contrario della morte”.

Questa mattina nella sede del Club sono passati anche il Premio Tenco Gualtiero Bertelli, colonna della musica italiana nato a Venezia e pronto a portare a Sanremo la narrazione della sua città tra l’Ariston e i diversi appuntamenti collaterali, e Ferinando Arnò, vincitore della Targa Tenco per l’album a progetto ‘The gathering’ e che ha portato con sé una dedica al quartiere tarantino ‘Tamburi’.

La prima giornata del 45° Premio Tenco proseguirà nel pomeriggio alle 15.30 nella sede del Club alla ex stazione con “Gualtiero Bertelli e Lucio Quarantotto – Venezia che muore” con Alessio Lega, Gualtiero Bertelli, Francesco Sartori e Piercarlo D’Amato. A seguire Giancarlo Governi in “Piero Ciampi in TV”.

Alle 18 nella ex Chiesa Santa Brigida: Alessia Arena & Chiara Riondino si esibiranno in “Piero è passato di qui (le canzoni di Piero Ciampi)” accompagnate da Franco Fabbrini, Valerio Perla, Diego Perugini, Luca Ravagni e quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Alle 21 al Teatro Ariston la prima serata del 45° Premio Tenco: si esibiranno i vincitori delle Targhe Tenco 2022: ‘A67, Ditonellapiaga, Madame (Targa Tenco 2021), Marracash, Simona Molinari e il Premio Tenco Gualtiero Bertelli. Per la Targa Album a progetto, che non prevede esibizione e che va al produttore, ritirerà il riconoscimento Ferdinando Arnò.