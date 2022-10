Al via lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione su pista ciclopedonale tra Arma di Taggia e San Lorenzo al mare

Sono stati affidati da Amaie Energia e prenderanno il via entro il mese di ottobre importanti lavori per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza di alcuni impianti di pubblica illuminazione situati sulla pista ciclabile nel tratto Arma di Taggia - San Lorenzo al mare, attraverso l’installazione di nuovi punti luce. L'intervento è finanziato in larga parte dal contributo regionale di euro 1 milione e 500 mila e una compartecipazione del 20% di Amaie Energia srl.



I lavori prevedono la sostituzione di vecchie lampade con corpi illuminanti a led 'intelligenti' ovvero con la possibilità di avere la segnalazione dei guasti a distanza, poter impostare il flusso luminoso in determinati orari con una forte diminuzione dei consumi, poter ottimizzare le luci a seconda delle necessità, poter realizzare un impianto luci d'emergenza efficiente, con attivazione automatica durante l'assenza di tensione, tutto ciò con gestione e programmazione da remoto.

Questo nuovo impianto permetterà di monitorare i consumi, riscontrare l'assenza di alimentazione delle linee, riarmare da remoto gli interruttori, organizzare gli interventi per gli eventuali guasti.

Gli interventi interesseranno l'impianto illuminante della galleria di San Lorenzo al mare e l'impianto luci all'aperto .

In galleria (di 1521 ml) saranno sostituiti 150 punti luce con nuovi apparecchi a sorgente LED che permetteranno un risparmio energetico di ca il. 70% dei consumi attuali, grazie alla completa flessibilità dell'utilizzo del nuovo impianto. Si passerà da una potenza elettrica necessaria di 32kW a una potenza complessiva di ca. 9,5 kW.

Lungo gli 8.860 ml di pista con percorso all'aperto saranno sostituiti le 57 armature su palo che consentirà un risparmio di ca. il 40% dei consumi. Per questi punti luce si prevede il 'relamping', sostituendo solo le componenti elettroniche. In questo caso si passerà da una potenza elettrica di 10kW ad una potenza complessiva necessaria di 4,7kW.

“Con questo significativo intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza e, in parte, di implementazione dei punti luce, andiamo a garantire una qualità migliore dell’illuminazione e maggiore sicurezza sulla pista ciclabile e allo stesso tempo a produrre un risparmio energetico ed economico - spiega il presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero - Le luci a led consumano infatti meno energia rispetto a quelle tradizionali e inoltre l’impianto in realizzazione consentirà un ulteriore risparmio connesso all’utilizzo intelligente/domotico che porterà vantaggi nella minor manutenzione necessaria e a interventi tempestivi nelle riparazioni, grazie al monitoraggio dei guasti da remoto”.

Afferma l’Assessore regionale Marco Scajola: “Come Regione Liguria ci siamo impegnati, oltre che nella programmazione di nuovi tratti di pista ciclabile qui nel ponente, anche a sostenere, con finanziamenti, la manutenzione della stessa. La pista ciclabile è fondamentale per il nostro territorio, dobbiamo quindi insieme programmare costantemente interventi per la sua cura e per la realizzazione appunto di nuovi tratti. La nuova illuminazione darà più sicurezza al tracciato e renderà la pista ancora più fruibile”.