Sanremo: al Pico Centrale torna la musica live con un nuovo menù tutto da scoprire (video)

Nella famiglia Pico ritorna la tradizione della musica live. Da questa sera al Pico Centrale le note accompagneranno la cena a partire dalle 20 con Quel duo lì ad aprire una stagione autunnale di musica e sapori.

“Vogliamo accontentare i clienti con piatti sempre più accattivanti mantenendo la nostra offerta di carni di qualità - ci dice il patron Gianmarco Bella Maccario nel presentare l’offerta Pico Centrale per l’autunno-inverno - aggiungiamo piatti tipici della tradizione italiana e del territorio oltre a un’offerta di pesce. Ripartiamo anche con la musica live ad accompagnare la cena per mantenere l’imprinting Pico, partiamo domani”.

Dalla spiaggia al centro, ‘Pico’ vuol dire buona cucina e musica dal vivo, che sia per una notte di mezza estate o per una serata invernale in città. Una cucina sempre in evoluzione per stupire e deliziare la clientela, una direzione artistica attenta nel selezionare i duo e i trio che accompagneranno le cene per rendere la serata al Pico Centrale un piacevole momento da condividere.

Dopo Quel duo lì sul palco del Pico Centrale saliranno Fabrizio Barbera, Due come noi, Talamo, Nuages ed Electroposh.

Il Pico Centrale è in corso Mombello 5 a Sanremo

Per info e prenotazioni 0184 1916569

Pagina Facebook Pico Centrale