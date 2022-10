Sanremo: 'Casa Serena' torna al Comune, la 'My Home' ha annunciato di lasciare la Rsa a metà novembre

Il mancato pagamento di una rata è stato foriero dell’abbandono totale della struttura. Stiamo parlando della ‘My Home’, società che aveva acquisito ‘Casa Serena’ e che oggi ha comunicato al Comune di volerla lasciare entro il 15 novembre.

Ovviamente ora l’Amministrazione, che domani si riunirà per decidere il da farsi. Sicuramente servirà lavorare per trovare un piano B e organizzare le cooperative per tornare a gestire direttamente la casa di riposo.

La ‘My Home’, quindi, gestirà ‘Casa Serena’ fino a dicembre e poi tornerà nelle mani del Comune, che ha poco meno di un mese di tempo per trovare un modo per tornarla a gestire. La comunicazione è arrivata in queste ore al Comune sotto forma di raccomandata.