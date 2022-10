Ventimiglia: venerdì prossimo Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, ospite alla Spes

Venerdì 21 ottobre Simonetta Gola, responsabile comunicazione di Emergency Ong Onlus, sarà a Ventimiglia, ospite di Scuola di Pace che, in collaborazione con Spes, promuove una serie di iniziative, volte a ravvivare la memoria di Gino Strada, fondatore di Emergency ed instancabile promotore di interventi a favore delle popolazioni più fragili del mondo, in zona di guerra, così come in terre falcidiate dalla pandemia.

Simonetta Gola è la seconda moglie di Strada, lo ha affiancato nel periodo più buio e difficile della sua esistenza ed, insieme ai tanti volontari dell’organizzazione, ne ha ereditato il grande messaggio di pace e responsabilità.

La Gola sarà a Ventimiglia in mattinata, per un incontro con gli studenti all’Istituto “Fermi Polo Montale”; alle ore 13 inaugurerà, ai Giardini Spes di Roverino, l’orto didattico sinergico che ricorda “Gino Strada” ed alle ore 15,30 incontrerà la cittadinanza nel salone del Chiostro di Sant'Agostino in centro città.

Nell’occasione la Gola riceverà il premio “testimone di Pace”, contributo di € 5.000,00 a sostegno dell’Ospedale di Kabul, voluto da Emergency per aiutare e curare la popolazione distrutta da 30 anni di guerre.

Interverranno i ragazzi della giovane orchestra Note Libere e scuola di musica città di Sanremo. La cittadinanza è invitata.