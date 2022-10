Sanremo: la cena animata 'Terroni' inaugura venerdì la stagione invernale da Strambò

L’estate è ormai alle spalle, allo Strambò di Sanremo la festa è stata protagonista di una lunga e meravigliosa estate, i venerdì sera ci hanno accompagnato lungo tutti i mesi più caldi movimentando le serate del weekend sanremese a ritmo delle migliori hit italiane di sempre accompagnate dalla cucina del ristorante.

Il 21 ottobre riparte la stagione invernale del format “Terroni – Italian Singing Dinner”, la cena cantata più seguita della città, ogni venerdì a partire dalle 20:30. L’obiettivo è portare l’energia del sud Italia sulla tavola della riviera Ligure, le portate sono accompagnate dalle migliori canzoni italiane di sempre per cantare a squarciagola tra un piatto e l’altro.

Nel dopocena il dj set non fa altro che condurre la serata al suo compimento regalando festa e divertimento a tutti i partecipanti. Cibo e musica diventano una cosa sola, in un clima di spensieratezza e tradizione. L’inverno è alle porte e i locali estivi andranno in letargo ma lo Strambò non abbandona la sua clientela, tanto nella ristorazione quanto negli eventi.

Per tutto il periodo autunnale e invernale l’appuntamento a tema partenopeo non sarà più continuativo ma sarà saltuario e sarà ancora più bello ed emozionante. In attesa dunque di scoprire i prossimi appuntamenti non resta altro che prenotare per la grande inaugurazione del 21 ottobre.

Strambò Sanremo | Via del Castillo, 17 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking +39 331 2637639

reservations@strambosanremo.com

https://www.strambosanremo.com

Facebook: https://www.facebook.com/strambosanremo

Instagram: https://www.instagram.com/strambo_sanremo/